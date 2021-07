Calciomercato Milan – La Juventus supera i rossoneri per Kaio Jorge

Kaio Jorge si allontana dal Milan? Secondo l'edizione odierna de La Stampa, la Juventus è in vantaggio sul giocatore in questo calciomercato

Kaio Jorge è uno dei nomi più gettonati per il Milan in questo periodo di calciomercato. L'attaccante del Santos è in scadenza di contratto con il club brasiliano e con molta probabilità cambierà aria in estate. I rossoneri sono molto interessati al giocatore, ma c'è una forte concorrenza da mezza Europa, con Benfica e Juventus che seguono da vicino la situazione.