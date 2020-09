Calciomercato Milan – Krunic, futuro incerto: le ultime sul bosniaco

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rade Krunic, il ‘super-duttile’, così come descritto da ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, non ha ancora ben chiaro quale possa essere il suo futuro professionale.

Krunic, un 2019-2020 (quasi) da spettatore

Krunic, classe 1993, ha infatti giocato poco (18 partite, per soli 707′ sul terreno di gioco) nella stagione 2019-2020 con il Milan, penalizzato dal cambio di modulo. Il 4-2-3-1, di fatto, taglia fuori il centrocampista bosniaco dalle scelte principali del tecnico Stefano Pioli.

L’offerta del Friburgo per Krunic

Ora, poi, con il colpo di calciomercato del Milan che risponde al nome di Sandro Tonali, gli spazi, in mediana, per Krunic sembrano essersi ulteriormente ridotti. Il Friburgo, nei giorni scorsi, si era fatto avanti con il Milan per il suo numero 33, offrendo 6 milioni di euro più 2 di bonus.

Cessione Krunic, Maldini aveva chiesto tempo

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, aveva chiesto tempo al club della Foresta Nera. Gli impegni in Europa League del Milan, infatti, sono tanti e ravvicinati e l’apporto di Krunic sarebbe servito. Infatti, il giocatore è sceso in campo a Dublino nello 0-2 esterno sul campo dello Shamrock Rovers.

Il Friburgo ha preso Santamaria. Ed ora?

Quel tempo, però, il Friburgo l’ha impiegato per acquistare dall’Angers il centrocampista francese Baptiste Santamaria. Ed ora? Che fine farà Krunic? Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, che ha consultato fonti vicine al Milan, l’opzione Friburgo per Krunic sarebbe ancora in piedi.

Calciomercato Milan: presto un incontro per Krunic

Nei prossimi giorni, allora, ci sarà un incontro tra l’entourage del calciatore bosniaco e la dirigenza del club di Via Aldo Rossi per fare il punto della situazione insieme e capire quale strada seguire. Krunic resterà o sarà ceduto? A Pioli non dispiacerebbe se restasse.

Krunic piace anche al Torino

Su di lui, però, c'è anche il Torino. I granata potrebbe fare un tentativo nelle ultime ore del mercato visto che il ragazzo è un pupillo di Marco Giampaolo.