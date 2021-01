Calciomercato Milan – Kone e non solo: ecco tutti i nomi seguiti | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: non solo Simakan

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul mercato in entrata del Milan. Nel mirino di Maldini e Massara, infatti, non c’è solo Mohamed Simakan (ESCLUSIVA di Pianetamilan.it), ma anche altri giocatori.

L’altro nome caldo, come anticipato da Pianetamilan.it, è quello di Kone del Tolosa. Il club francese lo valuta 15 milioni di euro, mentre per il Milan la valutazione si ferma al massimo a 7 Ha debuttato in Ligue 1 nella stagione 2019/20, totalizzando 16 presenze tra campionato e coppe. Caratteristiche? Gioca in mezzo al campo e ha un’ottima visione di gioco, oltre a un fisico molto importante. Gli altri nomi sono quelli di Zaccagni (nel caso andasse via Calhanoglu in estate) e Gianluca Scamacca, anche se il Sassuolo continua a chiedere 25 milioni di euro. Calciomercato Milan: Simakan vuole solo i rossoneri. VAI ALLA NOTIZIA>>>