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Calciomercato Milan, Moretto: “Kessié vicino al ritorno in Italia, diverse big di Serie A interessate”

Calciomercato Milan, Moretto: 'Kessié vicino a un ritorno in Serie A'
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato del futuro di Franck Kessié nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano
Redazione PM

La storia d’amore tra Franck Kessié e il Milan si è chiusa senza la dolcezza che spesso accompagna i grandi addii: un epilogo annunciato, consumato da tensioni e un rapporto con San Siro ormai incrinato. Eppure, anche nelle crepe di questo finale, il “Presidente” ha trovato il modo di lasciare il segno, firmando un momento indimenticabile: il gol nella gara scudetto contro il Sassuolo. Un congedo amaro, ma indelebile.

Calciomercato Milan, le parole di Moretto su Kessié

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Nell'ultimo appuntamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Franck Kessié. Di seguito, un estratto delle sue parole.

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"La Juventus è una delle squadre più interessate a lui, ma ci sono anche altri club. Kessié, in questo momento, vuole tornare in Europa, tra le destinazioni c'è anche l'Italia, dove lui è già stato e ha vinto con la maglia del Milan. In Arabia guadagna una cifra importante, quindi chiunque vorrà Kessié dovrà fare i conti anche con il suo importante ingaggio. Su di lui ci sono diverse big italiane, da capire quando e come si muoverà il centrocampista ivoriano, oggi davvero vicino a un rientro in Serie A".

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