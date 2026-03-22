Calciomercato Milan, Moretto: 'Kessié vicino a un ritorno in Serie A'

"La Juventus è una delle squadre più interessate a lui, ma ci sono anche altri club. Kessié, in questo momento, vuole tornare in Europa, tra le destinazioni c'è anche l'Italia, dove lui è già stato e ha vinto con la maglia del Milan. In Arabia guadagna una cifra importante, quindi chiunque vorrà Kessié dovrà fare i conti anche con il suo importante ingaggio. Su di lui ci sono diverse big italiane, da capire quando e come si muoverà il centrocampista ivoriano, oggi davvero vicino a un rientro in Serie A".