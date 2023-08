Calciomercato Milan – Tre club su Kean: ecco quanto serve per chiudere

La stagione si Serie A è finalmente iniziata ma non finiscono ancora le trattative di calciomercato. Il Diavolo, dopo aver chiuso per Marco Pellegrino in difesa è infatti alla ricerca di un attaccante. Proprio per questo motivo gli ultimi rumors di calciomercato parlano di un ritorno di fiamma del Milan sia per Taremiche per Moise Kean della Juventus. sull'ex attaccante dell'Everton non ci sono solo i rossoneri: sarebbero tre i club su di lui.