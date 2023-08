Calciomercato Milan – La Lazio fa sul serio per Kamada: i dettagli

La Lazio sta per acquistare Kamada, un ex obiettivo del calciomercato del Milan; ecco tutti i dettagli dell'operazione blitz di Lotito

Non si ferma mai questo calciomercato estivo 2023 dove le compagini italiane stanno serrando i ranghi in previsione dell'inizio della prossima stagione. Tra le varie squadre che si stanno rinforzando sul calciomercato non vi è solo il Milan ma anche la Lazio che si è mossa per acquisire il giapponese Daichi Kamada. Recentemente era stato anche accostato al Genoa ma sembra che la squadra di Lotito sia fortemente interessata a rilevare il trequartista ex Eintracht Francoforte.