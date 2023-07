Calciomercato Milan – Sfuma Kamada: su di lui un altro club di Serie A

Il Milan è certamente la squadra che ha fatto più movimenti sul calciomercato in Italia ma ci sono anche altre squadre che stanno comprando diversi giocatori. I rossoneri sono infatti in buona compagnia per quello che riguarda i movimenti in entrata. Oltre al Diavolo infatti anche Inter e Genoa si sono mosse molto sul mercato mettendo a segno diversi colpi a sorpresa, di cui l'ultimo potrebbe essere Kamada.