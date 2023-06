Calciomercato Milan – Kamada sarà il primo colpo dei rossoneri

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, per il calciomercato in entrata del Milan, vige la strategia 'low cost' da parte dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del responsabile scoutGeoffrey Moncada. Una linea dimostrata anche dalla volontà di non arrendersi, per esempio, nella corsa a Marcus Thuram, conteso anche da PSG e RB Lipsia.