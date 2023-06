Morten Hjulmand sembra essere un obiettivo concreto del Milan per il calciomercato estivo. Ecco come potrebbe arrivare dal Lecce

Secondo quanto riferito da 'SportMediaset' Morten Hjulmand , classe 1999 , è un'idea concreta per il centrocampo del Milan in questa sessione di calciomercato .

Calciomercato Milan: Hjulmand piace davvero

Il danese ex Copenaghen e Admira Wacker, capitano del Lecce, squadra in cui gioca dal gennaio 2021, ha una valutazione di 25 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza fino al 30 giugno 2024 (con opzione, però, per la società salentina di prolungarlo per un'ulteriore stagione).