Calciomercato Milan – Centrocampo, rispunta l’ipotesi Tameze: le news

Il giocatore, portato in Italia dall' Atalanta , nell'ultima stagione in Veneto ha avuto più bassi che alti, ma fisicamente è integro. Ha disputato, infatti, 39 partite tra Serie A ( 38, compreso lo spareggio salvezza contro lo Spezia ) e Coppa Italia , per un totale di ben 3.200' sul terreno di gioco. È stato il più presente della compagine gialloblu.

Tameze, per il 'CorSport', piace anche in patria e se il Milan lo vorrà dovrà battere il ferro finché caldo nel tentativo di strappare il giocatore ad un prezzo calmierato. Un nome, quello dell'ex Nizza, che il Diavolo terrà presente come alternativa ai titolari e non come principale rinforzo per il centrocampo. Le verità di Weah su Maldini e Berlusconi >>>