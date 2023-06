Calciomercato Milan – Sulle orme di Colombo: Nasti in orbita Lecce

Marco Nasti può lasciare nuovamente il Milan in questo calciomercato estivo dopo l'ottima stagione in Serie B a Cosenza. Lo vuole il Lecce

Marco Nasti, centravanti classe 2003, potrebbe lasciare nuovamente il Milan nel calciomercato estivo dopo l'ottima stagione trascorsa in Serie B, con la maglia del Cosenza. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Nasti, prodotto del vivaio rossonero, ha disputato la sua prima stagione tra i professionisti proprio in Calabria, andando a segno 5 volte in 27 partite tra regular season e playout. Gol pesanti, serviti al Cosenza per guadagnarsi la permanenza nella cadetteria.