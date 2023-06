Calciomercato Milan – Mediana, il colpo del Diavolo e due alternative

Ufficialmente partirà soltanto dal prossimo 1° luglio; in realtà, però, il mercato estivo è già iniziato. Il Milan, che da questa sessione lo affronterà con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile dell'area scout, Geoffrey Moncada, è alla ricerca di 6-7 rinforzi per la Prima Squadra di mister Stefano Pioli. L'idea in Via Aldo Rossi è quella di innalzare il tasso tecnico della formazione titolare ma, al contempo, anche di allestire una panchina maggiormente competitiva.