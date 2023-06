Calciomercato Milan – Settimana della verità per Thuram: il punto

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come questa sia la settimana della verità per Marcus Thuram, obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, mette fretta al figlio di Lilian, attaccante classe 1997 che non ha rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno con il Borussia Mönchengladbach.