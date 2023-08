Calciomercato Milan – Kalulu incedibile: rientra nelle scelte di Pioli

Pierre Kalulu, richiesto dal Bayern, non lascerà il Milan in questo calciomercato estivo. Il difensore francese è nel progetto dei rossoneri

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di Pierre Kalulu in questa sessione estiva di calciomercato. Dalla Germania hanno continuato a parlare di un possibile interessamento da parte del Bayern Monaco in caso di uscita di Benjamin Pavard verso l’Inter. I bavaresi, però, sempre in base alle indiscrezioni, avrebbero pensato di chiedere Kalulu al Milan soltanto nell'ambito di un'operazione in prestito con diritto di riscatto.