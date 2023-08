Calciomercato Inter – Pavard, ultimatum al Bayern: si fa oggi o mai più

Benjamin Pavard si trasferirà all'Inter in questa fase finale del calciomercato estivo? 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come oggi, entro le ore 15:00, lo si capirà in maniera definitiva. Inter e Bayern Monaco si sono sentiti ieri a metà pomeriggio. Il club tedesco ha chiesto ai nerazzurri altro tempo per reperire il sostituto di Pavard, di modo da poter successivamente liberare il difensore francese, classe 1996, in direzione Appiano Gentile.