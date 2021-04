Calciomercato Milan – Juventus, ecco il piano per Donnarumma: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma potrebbe passare alla Juventus a parametro zero. Ecco le condizioni dell'affare

La Juventus sarebbe molto tentata dal prendere Donnarumma a parametro zero. Al momento, infatti, non c'è ancora accordo tra Milan e Raiola per il rinnovo del contratto del giovane estremo difensore, portiere titolare della Nazionale Italiana di Roberto Mancini. L'opportunità, per i bianconeri, di prendere l'erede di Gianluigi Buffon è gustosa, ma non c'è nulla di scontato.