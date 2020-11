Calciomercato Milan – “Juventus, c’è Calhanoglu a Torino” | News

Calciomercato Milan, Calhanoglu a Torino da Demiral … anche nel 2021?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu tutto avrebbe potuto fare, tranne che alimentare i ‘rumors‘ di calciomercato del momento. È altrettanto vero, però, che non gli si può certo vietare di frequentare i propri amici fuori dal campo. Anche se uno scatto postato ieri in una ‘Instagram Story‘ rischia di poter infiammare una situazione già di per sé complicata.

Come evidenziato, infatti, dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, ieri Calhanoglu, nel giorno libero dagli allenamenti con il Milan, si è recato a Torino. Motivo? Una visita all’amico e connazionale Merih Demiral, difensore della Juventus, per passare un po’ di tempo insieme. I due, Calhanoglu e Demiral, sono inseparabili anche nella Nazionale turca. Il fatto, però, che il numero 10 rossonero arrivi nella città della squadra che lo sta corteggiando con più insistenza ha scatenato il gossip di mercato.

La situazione di Calhanoglu è nota. In scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2021, al momento è molto distante dall’apporre la sua firma su un nuovo accordo con il Diavolo. A fronte, infatti, di un’offerta, da parte del club rossonero, di 3,5 milioni di euro netti a stagione, il suo agente, Gordon Stipic, ne avrebbe chiesti il doppio, ovvero 7 netti l’anno. Su queste basi, se le parti non si verranno incontro, diventa difficile ipotizzare il rinnovo di contratto del fantasista ex Amburgo e Bayer Leverkusen.

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha dichiarato di volerci provare fino all’ultimo. Ma fonti turche rivelano come sia poco probabile che l’entourage di Calhanoglu cali le proprie pretese. E qui entra in gioco la Juventus. Il club bianconero, infatti, in vista della prossima stagione vuole ingaggiare un nuovo trequartista poiché insoddisfatta di Aaron Ramsey. Dal prossimo mese di febbraio, qualora Calhanoglu non avesse ancora rinnovato con il Diavolo, vorrebbe fatti sotto con il turco, offrendogli quanto richiesto e firmandolo per la prossima stagione.

L’accordo tra Calhanoglu e la Juventus sarebbe valido a partire dal prossimo 1° luglio 2021. A prescindere dallo scatto di ieri con l’amico Demiral, in Turchia ritengono come Calhanoglu sia molto attratto dalla proposta bianconera e dalla possibilità di restare a giocare in Italia, disputando, però, la Champions League con una delle squadre più forti del campionato. Per questo l’opzione Juventus non è scartata a priori. Se il Milan, dunque, vorrà trattenerlo in rossonero dovrà alzare la posta in palio. Demiral, infatti, lo sta chiamando davvero a raggiungerlo a Torino …

