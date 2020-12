Calciomercato Milan – Jovic, operazione complicata: i motivi | News

Calciomercato Milan, si sgretola la pista Jovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo del Real Madrid, piace, da tempo, al Milan. Il Diavolo avrebbe voluto fare un tentativo per rilevare Jovic dalle ‘Merengues‘ in questa sessione invernale di calciomercato, ma, a quanto pare, resterà con un palmo di naso.

Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. In Spagna, il popolare quotidiano sportivo ‘AS‘, molto vicino alle vicende della ‘Casa Blanca‘, ha infatti sottolineato come il Real Madrid abbia bloccato il proprio mercato, in entrata ed in uscita, in vista di gennaio. Rinviate, dunque, alla prossima estate tutte le operazioni. Tra cui, la probabile cessione di Jovic in prestito.

Nemmeno la trattativa tra Milan e Real Madrid per il riscatto di Brahim Díaz sembra poter ‘agevolare’ il lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara. Sempre ‘AS‘, oltretutto, ha evidenziato come, nel caso in cui il Presidente Florentino Pérez cambiasse idea ed avviasse l’iter burocratico per la partenza del serbo, tanto il club quanto il giocatore non vedrebbero il Milan e la Serie A italiana come prima soluzione. A Milano, con Zlatan Ibrahimović, difficile giocare con continuità. Questo lo sanno tutte le parti in causa.

Ecco, dunque, che, sempre ammesso che parta, Jovic potrebbe finire al Wolverhampton per sostituire Raúl Jiménez, infortunato, o tornare all'Eintracht Francoforte, laddove il centravanti aveva brillato con 36 gol in 75 gare in due stagioni, dal 2017 al 2019.