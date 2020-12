Sanremo e Milan, Ibrahimovic si sdoppia: cosa farà Zlatan? | Serie A News

Ibrahimovic ospite fisso a Sanremo: e le partite del Milan?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sarà ospite fisso al Festival di Sanremo. Manifestazione che sarà in programma dal 2 al 6 marzo 2021, come di consueto, presso il teatro ‘Ariston‘. Lo ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Il fuoriclasse di Malmö, pertanto, presenzierà alla grande kermesse della canzone italiana, anche se la notizia ha fatto un po’ preoccupare i tifosi rossoneri.

In quella settimana, infatti, il Diavolo di Stefano Pioli avrà due importanti partite in Serie A. Giocherà contro l’Udinese a ‘San Siro‘ e contro l’Hellas Verona al ‘Bentegodi‘. Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo, ha annunciato che Ibrahimovic sarà ospite fisso per tutte e cinque le serate della manifestazione “senza che salti alcuna partita del Milan”, nonostante, abbia ammesso “da interista ci abbia provato in tutti i modi”.

Come ha reagito il Milan alla notizia? La società rossonera, di fatto, ha spiegato come la presenza di Ibrahimovic a Sanremo fosse già stata ‘digerita’ nel momento del rinnovo del suo contratto. Quindi, prima dell’avvio della nuova stagione sportiva. Un impegno, quindi, per il quale Zlatan aveva avvisato per tempo il club di Via Aldo Rossi. “A.C. Milan conferma che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre fatto dimostrando assoluta professionalità”, ha concluso la nota diffusa dai rossoneri.

Dunque, si evince come il Milan non intenda rinunciare al suo capocannoniere, in fase di recupero dopo l’infortunio al polpaccio, nonostante il concomitante (remunerato?) impegno sanremese. Sorgono, poi, domande relative alle modalità di partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo. Sicuri che parteciperà ‘in presenza’, e non, magari, in collegamento virtuale dalla propria abitazione? Vero, gli accordi tra Ibrahimovic e la ‘Rai‘ sono stati presi da tempo. Ma con la pandemia da CoVid, lo svedese (che lo ha anche passato, n.d.r.) ha sempre fatto massima attenzione sugli eventi pubblici, scegliendo di partecipare sempre da remoto.

Una cosa è certa: cinque serate in Liguria, in presenza, con in mezzo allenamenti e due gare di campionato del Milan, sarebbero un bel tour de force per Zlatan, che dovrebbe sdoppiarsi, in antitesi con la sua maniacale attenzione alla cura del corpo e con i bioritmi della sua vita da atleta. Amadeus, nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo, ha fatto capire di attendersi Ibrahimovic sul posto: con i voli privati, anche dopo la partita, raggiungere il palco dell’Ariston può diventare rapidissimo. Calciomercato Milan, Raiola porta un top player in rossonero >>>