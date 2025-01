Calciomercato Milan – Jovic in partenza: si cerca una soluzione

La partenza di Okafor verso il Lipsia , come scrive 'La Gazzetta dello Sport', dovrebbe liberare un posto nella lista Uefa togliendo però dalla disponibilità di Conceicao un esterno. Stasera al suo posto stato convocato Bob Murphy Omoregbe , classe 2003, esterno offensivo destro di Milan Futuro. Sarà in panchina per Milan-Cagliari . Nato a Novara da genitori di origini nigeriane, avrà la maglia numero 77.

Calciomercato Milan - Non solo Okafor: anche Jovic in partenza

Il Milan, continua la rosea, vorrebbe anche cedere un altro attaccante in questa sessione di calciomercato. Luka Jovic che la scorsa estate è stato lasciato fuori dalla lista Champions. Gli agenti del serbo starebbero cercando un’altra destinazione, per farlo giocare dopo che non mette piede in campo da settembre. La partenza di Jovic potrebbe alleggerire il monte ingaggi. Una mossa fondamentale, visto che il Milan punta Rashford, che avrà un peso importante dal punto di vista dello stipendio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Tchatchoua il nuovo colpo in difesa? I dettagli