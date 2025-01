Calciomercato Milan – Rashford, fiducia rossonera. E le cessioni…

Come scrive 'Tuttosport' in edicola, i rappresentanti di Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, starebbero ascoltando tutte le big d'Europa prima di scegliere. L’ultima società a sondare il terreno sarebbe stata il Barcellona che si accoda a Borussia Dortmund e Milan. Più defilate al momento Juventus e Monaco. Per quanto riguarda il Diavolo, il Milan resterebbe fiducioso con la speranza di aver presentato argomenti convincenti per chiudere il colpo di calciomercato. Il Manchester United dovrebbe pagare una parte di stipendio per Rashford, forse pari al 50% delle spettanze per il semestre gennaio-giugno (il giocatore guadagna circa 14 milioni a stagione).