Non c'è ancora un accordo tra Milan e Lipsia per Noah Okafor: l'attaccante non svolgerà nella giornata odierna le visite mediche

Fabio Barera Redattore 10 gennaio - 16:15

Negli ultimi minuti sono giunte notizie importanti in merito al possibile trasferimento di Noah Okafor dal Milan al Lipsia. Si parlava di accordo tra le parti e possibili visite mediche in giornata, ma dalle indiscrezioni che arrivano dalla Svizzera e dalla Germania la situazione è un'altra. Secondo quanto riferito da Florian Plettenberg di 'Sky Sport Deutschland' e Philipp Hinze di 'Sky Sport CH', non sarebbe ancora stata raggiunta un'intesa. Non solo, perché l'attaccante rossonero non si sottoporrà nella giornata di venerdì 10 gennaio ai consueti esami di rito, i quali non sono nemmeno stati programmati.

Calciomercato Milan - Okafor-Lipsia, niente accordo né visite: retroscena sull'aereo privato —