Calciomercato Milan - Okafor-Lipsia: la partenza ritarda? Ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini, giornalista di Sky che spesso parla anche del mercato rossonero, il Milan non avrebbe ancora dato il via libera per la partenza di Noah Okafor perché ci sarebbero ancora degli aspetti da definire e sarà necessario qualche altro giorno di lavori. La trattativa di calciomercato, comunque, non sarebbe in pericolo. Vedremo quindi quando ci sarà il definitivo via libera per Okafor e il suo addio al Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Rashford, preferenza al Diavolo! E tatticamente...