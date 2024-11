Calciomercato Milan – In tre pronti a salutare: ecco di chi si tratta

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di nuovi innesti per gennaio. Non solo, il Diavolo sarebbe concentrato anche sui rinnovi: Reijnders Gabbia, Maignan e Theo Hernandez sembrano tutti in odore di rinnovo. Altri, invece, potrebbero lasciare il Milan senza rinnovo e a parametro zero. In tre pronti a dire addio al Diavolo.

Calciomercato Milan - Pronti tre addii. Ecco tutti i motivi

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Milan deve risolvere la questione Luka Jovic. L'attaccante è fermo ormai da tempo per la pubalgia e ha giocato molto poco con Fonseca. Il serbo ha totalizzato solo 78’ e potrebbe lasciare già durante il calciomercato invernale in caso di offerte. Anche Davide Calabria va a scadenza il 30 giugno e dovrebbe lasciare i rossoneri: l’accordo per il rinnovo non sarebbe stato trovato, col capitano del Milan che dovrebbe partire a parametro zero. Stesso destino per Alessandro Florenzi: il terzino si è rotto il crociato e il menisco laterale del ginocchio destro e dovrebbe salutare il Milan a fine stagione. LEGGI ANCHE: Milan, Camarda è pronto per il salto? Tattica e ruolo. Fonseca parla chiaro