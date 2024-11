Infortunati Milan, il punto su Morata e Jovic: ci saranno con la Juventus?

Morata e Jovic: alcuni degli infortunati del Milan. Lo spagnolo è in buone condizioni e ci sarà con la Juventus. Discorso a parte per Jovic

Morata e Jovic: alcuni degli infortunati del Milan. Lo spagnolo è in buone condizioni e, come da regolamento, sarà disponibile per la Nazionale spagnola già domani. Di conseguenza, si da per scontato che sarebbe a disposizione di Fonseca per il big match contro la Juventus, dove affronterà la sua ex squadra, dopo aver saltato la partita con il Cagliari, terminata poi 3-3.