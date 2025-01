Calciomercato Milan, Joao Felix: contatti con Mendes. Il piano…

Il Milan continua il suo lavoro per arrivare a Santiago Gimenez. Come riporta Calciomercato.com, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani stanno studiando un rilancio contando sul lavoro diplomatico dell'agente Rafaela Pimenta, che si trova in Olanda per parlare direttamente con il Feyenoord. Se il piano per Santiago Gimenez non dovesse andare in porto? In quel caso i rossoneri potrebbero cambiare strategia negli ultimi giorni di calciomercato invernale.