Pastore tuona: “Ma chi fa mercato al Milan? Forse Jorge Mendes …”

Il giornalista Giuseppe Pastore ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata di 'Fontana di Trevi', podcast della pagina 'Cronache di Spogliatoio' in onda ogni lunedì sera, soffermandosi sul Milan e sul possibile ruolo di Jorge Mendes nel calciomercato del club rossonero. Partendo dalla premessa che il portoghese è stato consigliere di Gerry Cardinale per la scelta di Sérgio Conceicao , pensa che possa mettere becco anche in altre decisioni. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Pastore critica il modo di fare mercato: e ipotizza il ruolo di Jorge Mendes

"Mi sembra chiaro che dall'estate all'inverno il Milan abbia cambiato teste, cambiato il ruolo di chi fa il mercato. Poi la domanda è: chi fa il mercato? In estate lo ha fatto Moncada, a cominciare dalla scelta di Fonseca e continuando per tutti gli acquisti. Adesso li vediamo tutti in discussione: Pavlovic, Emerson Royal, Morata stesso perché il Milan cerca una punta e Abraham a sua volta non convince. L'unico buono è Fofana che peraltro è spremuto. E poi arrivano indiscrezioni su giocatori dalla zona iberica: siccome Jorge Mendes è stato consigliere di Cardinale nella scelta di Conceicao, forse consiglia anche qualcos'altro".