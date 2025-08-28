Calciomercato Milan, Jimenez verso il Bournemouth. Ecco le novità

Il futuro di Alex Jimenez sembra sempre più lontano dal Milan . Secondo alcuni rumors, il laterale spagnolo sarebbe destinato al Bournemouth . Nonostante i recenti accostamenti a Roma e Como, il club inglese appare al momento l’opzione più probabile per il futuro del giocatore.

Calciomercato Milan, Jimenez al Bournemouth: ecco la formula e le cifre

Il Milan, che nel frattempo non lo ha convocato per la trasferta di Lecce nonostante le numerose assenze, starebbe lavorando a una cessione in prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro. L’operazione avrebbe già il benestare dell’allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola, che avrebbe parlato personalmente con l’ex Real Madrid.