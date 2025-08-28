Calciomercato Milan, Jimenez verso il Bournemouth. Ecco le novità

Pianeta Milan
Calciomercato Milan: Alex Jimenez vicino al Bournemouth. Ecco tutti i dettagli sulla possibile cifra e formula dell'operazione.
Francesco De Benedittis

Il futuro di Alex Jimenez sembra sempre più lontano dal Milan. Secondo alcuni rumors, il laterale spagnolo sarebbe destinato al Bournemouth. Nonostante i recenti accostamenti a Roma e Como, il club inglese appare al momento l’opzione più probabile per il futuro del giocatore.

Il Milan, che nel frattempo non lo ha convocato per la trasferta di Lecce nonostante le numerose assenze, starebbe lavorando a una cessione in prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro. L’operazione avrebbe già il benestare dell’allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola, che avrebbe parlato personalmente con l’ex Real Madrid.

Il giocatore, tra l’altro, è sempre più fuori dai piani di Massimiliano Allegri, soprattutto a causa dell’atteggiamento mostrato dal laterale spagnolo. Qualora l’indiscrezione dovesse essere confermata, il Milan si assicurerebbe l’ennesima grande plusvalenza di questa sessione di calciomercato.

Arrivato nel luglio 2023 e riscattato la scorsa estate dal Real Madrid per 5 milioni, la sua eventuale cessione permetterebbe infatti ai rossoneri di registrare una plusvalenza totale.

