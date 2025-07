Calciomercato Milan, Jashari e Doué: le priorità dei rossoneri

Come scrive 'Il Corriere della Sera' il Bruges sarebbe inflessibile: per cedere Jashari servirebbero 35 milioni di euro di base fissa con il Milan che si sarebbe convinto di arrivare a questa cifra. In queste ore dovrebbe essere inviata la nuova proposta rimodulata in maniera tale da aumentare i 32,5 milioni di base fissa a 35 e ridurre a 2 i milioni di bonus (dai 4,5 inizialmente previsti). Il quotidiano riporta anche le parole dell’allenatore dei fiamminghi, Nicky Hayen: «Presto sarà tutto chiaro. Jashari non gira con il broncio, da giovedì è di nuovo con noi in allenamento. Ma ciò che accade sopra le nostre teste non dipende da noi. Del resto le richieste del Bruges sono chiare: le squadre che vogliono Ardon devono assecondarle. Poi ci sono anche i desideri del giocatore ed è lì che nasce la difficoltà».