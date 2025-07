Amichevole Liverpool-Milan 2-4: prima vittoria per Allegri | PM NEWS

Il Milan parte con un piano ben preciso contro il Liverpool : baricentro basso e difesa forte per poi ripartire velocemente in contropiede. Nel primo tempo funziona alla grande. Gol di Leao e tante occasioni create anche grazie a Pulisic e Loftus-Cheek. In difesa si regge abbastanza, ma si soffre troppo il lato destro con Ngumoha sugli scudi. Il primo tempo termina 1-1. Ripresa con molti cambi, ma il Milan riparte segna subito con Loftus-Cheek. 3-1 ancora in contropiede con Okafor che segnerà la sua doppietta personale nel recupero dopo il gol di Gakpo. Leggi qui per le nostre pagelle>>>

MOMENTI SALIENTI

Prima occasione per il Milan : sbaglia il Liverpool nell'impostazione bassa. Palla per Pulisic che però tira troppo debolmente vero Alisson.

Ancora in avanti in Milan : Leao si libera con un gioco di prestigio. Tiro forte dal limite, ma troppo centrale.

Pericolo per la difesa del Milan : Salah si trova in area, ma non tira cercando Wirtz al centro. Graziati i rossoneri.

Non cambia il copione della partita: Milan basso e pronto a ripartire. Per ora difesa attenta dei rossoneri.

Ansia per Pulisic rimasto a terra dopo uno scontro con Alisson. L'esterno torna fortunatamente in campo subito.

Occasione Liverpool : tiro dalla distanza di Robertson. Parata non eccelsa di Maignan. Poi Salah non trova la porta.

Occasione sprecata da Leao ! Ripartenza esplosiva di Loftus-Cheek, palla per Rafa che non trova nessuno in area di rigore. Calcio d'angolo seguente: controllo celestiale di Pulisic che tira al volo . Bellissima parata di Alisson.

Occasione Milan : ripartenza bellissima dei rossoneri. Cross di Leao con Alisson che esce male. Sia Pulisic che Bartesaghi non riescono a ribadire in rete.

Fuori Saelemaekers per Magni, fuori Thiaw per Dutu.

Finisce 2-4 per il Milan: grande prova per i rossoneri con una prestazione in pure stile Allegri. Buona difesa e ottimi contropiedi.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Kai Tak Sports Park' di Hong Kong dove tra poco, alle 13:30 ora italiana, andrà in scena l'amichevole Liverpool-Milan. Si tratta della seconda partita della tournée dei rossoneri di Massimiliano Allegri in Asia e Australia. Rimanete con noi per il LIVE testuale del match contro i 'Reds' di Arne Slot, per non perdervi neanche un'azione in diretta!