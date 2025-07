Calciomercato Milan, Jashari: via libera entro domenica? Allegri aspetta

Calciomercato Milan, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Ardon Jashari potrebbe diventare uno dei centrocampisti più costosi della storia del Milan: medaglia d’oro a Rui Costa, 85 dei vecchi miliardi di lire. Al secondo posto c’è Lucas Paquetà, 38,4 milioni versati al Flamengo. Al terzo potrebbe entrare Jashari, col Milan che sarebbe disposto a pagare trentacinque milioni (di base fissa) più bonus per andare incontro alle esigenze del Bruges. L’offerta sarebbe stata rimodulata nelle ultime ore per permettere ai belgi di incassare subito la quota richiesta, 35 milioni. Dall’altra parte abbassando i bonus il Milan non sarà costretto ad aumentare la spesa complessiva. L’ingaggio da due milioni e mezzo all’anno accontenterebbe il giocatore.