Calciomercato Milan, due outsider ancora in corsa per l'attacco

Il secondo, invece, è Tolu Arokodare, suo coetaneo del Genk, nigeriano di 197 centimetri di altezza. Sarebbe il secondo acquisto dell’estate in arrivo dal Belgio, dopo Ardon Jashari.
Non solo Conrad Harder e Dusan Vlahovic nei pensieri di calciomercato del Milan per rinforzare il suo attacco in questa fase finale della finestra trasferimenti secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.
Eventuali altri outsider sono due. Il primo risponde al nome di Nicolas Jackson, classe 2001, attaccante senegalese del Chelsea, considerati anche i rapporti eccellenti tra i due club. Il Milan lo segue dai tempi in cui militava nel Villarreal.
