Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, ora Vlahovic è più lontano: il motivo principale

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, ora Vlahovic è più lontano: il motivo principale

Calciomercato Milan, ora Vlahovic è più lontano: il motivo principale
Dusan Vlahovic potrebbe restare alla Juventus e non trasferirsi più al Milan in questa finestra di calciomercato. Ecco la ragione alla base
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan, per rinforzare il proprio attacco in questa finestra di calciomercato, sta chiudendo con lo Sporting Lisbona per l'acquisizione di Conrad Harder,  ma, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non è escluso che il club provi a percorrere anche strade alternative; come quella, per esempio, che conduce a Dusan Vlahovic.

Calciomercato Milan, Vlahovic si allontana di nuovo

—  

La strada sembrava in discesa nella mattinata di ieri, salvo poi complicarsi molto dopo il gol realizzato dall'attaccante serbo, classe 2000, nel finale di Juventus-Parma 2-0 all'Allianz Stadium. Vlahovic sarebbe perfetto negli schemi del Milan di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE

I due hanno condiviso l'esperienza nella Juventus e, per il serbo, sotto la gestione Allegri sono arrivati 41 gol in 101 partite. Ieri, però, il rapporto di Vlahovic con la Juventus, che sembrava compromesso, si è ricomposto in 4'.: il tempo di entrare in campo nel finale e di segnare il gol del raddoppio bianconero.

Kolo Muani lontano, la Juve darebbe Vlahovic ad una concorrente?

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, l'acquisto 'last minute' che farebbe felici tutti >>>

Lo 'Stadium', che prima gli era ostile, ha apprezzato. Così, per il quotidiano sportivo nazionale, le porte d’uscita tendono ora a chiudersi: difficile che la Juventus, con Randal Kolo Muani lontano, scelga di privarsi di un attaccante che è garanzia di gol per rinforzare una diretta concorrente alla zona Champions League. Certo, se uno spiraglio si aprirà, il Milan è pronto a infilarsi.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA