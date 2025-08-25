Calciomercato Milan, ora Vlahovic è più lontano: il motivo principale

I due hanno condiviso l'esperienza nella Juventus e, per il serbo, sotto la gestione Allegri sono arrivati 41 gol in 101 partite. Ieri, però, il rapporto di Vlahovic con la Juventus, che sembrava compromesso, si è ricomposto in 4'.: il tempo di entrare in campo nel finale e di segnare il gol del raddoppio bianconero.
Kolo Muani lontano, la Juve darebbe Vlahovic ad una concorrente?—
Lo 'Stadium', che prima gli era ostile, ha apprezzato. Così, per il quotidiano sportivo nazionale, le porte d’uscita tendono ora a chiudersi: difficile che la Juventus, con Randal Kolo Muani lontano, scelga di privarsi di un attaccante che è garanzia di gol per rinforzare una diretta concorrente alla zona Champions League. Certo, se uno spiraglio si aprirà, il Milan è pronto a infilarsi.
