Calciomercato, Milan su Harder: oggi agente in sede. Tutti i dettagli

Riserva di Viktor Gyökeres prima e di Luis Suárez ora, Harder può arrivare adesso al Milan. Il talento c’è e, secondo il quotidiano sportivo nazionale, l’affare sarebbe in linea con la strategia aziendale rossonera: acquistare un giovane di belle speranze da trasformare in grandi numeri a 'San Siro', in modo da valorizzare l’investimento rossonero.
Costo, 27 milioni di euro, bonus inclusi. Battuto il Rennes—
Il club di Via Aldo Rossi è pronto a versare 24 milioni di euro più eventuali 3 di bonus allo Sporting, a cui verrebbe riconosciuta anche una percentuale di futura rivendita. Oggi nuovo incontro con l’agente - in sede già ieri - per definire i termini del contratto del giocatore, che fino a pochi giorni fa sembrava vicinissimo al Rennes.
