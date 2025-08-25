Calciomercato, Milan su Harder: oggi agente in sede. Tutti i dettagli

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del vertice di calciomercato andato in scena ieri a 'Casa Milan' tra l'amministratore delegato Giorgio Furlani , il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri , ha spiegato come - dal summit - sia scaturita la necessità di rinforzi per l'organico rossonero.

Calciomercato Milan, in arrivo Harder in attacco

In particolare, in attacco. E, secondo la 'rosea', il Milan è particolarmente intrigato dal colpo Conrad Harder. Danese, classe 2005, Harder è un centravanti di grande prospettiva. Dopo aver segnato 9 gol in 41 partite in patria, con il Nordsjælland, si è trasferito l'anno passato allo Sporting Lisbona, in Portogallo. Segnandone altri 12 in 51 gare.