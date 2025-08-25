Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, arriva Harder? Ecco quando arriveranno novità

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, arriva Harder? Ecco quando arriveranno novità

Calciomercato, Milan su Harder: oggi agente in sede. Tutti i dettagli
Dovrebbe essere Conrad Harder il nuovo attaccante del Milan in questo calciomercato estivo. Il danese arriverà dallo Sporting Lisbona
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del vertice di calciomercato andato in scena ieri a 'Casa Milan' tra l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri, ha spiegato come - dal summit - sia scaturita la necessità di rinforzi per l'organico rossonero.

Calciomercato Milan, in arrivo Harder in attacco

—  

In particolare, in attacco. E, secondo la 'rosea', il Milan è particolarmente intrigato dal colpo Conrad Harder. Danese, classe 2005, Harder è un centravanti di grande prospettiva. Dopo aver segnato 9 gol in 41 partite in patria, con il Nordsjælland, si è trasferito l'anno passato allo Sporting Lisbona, in Portogallo. Segnandone altri 12 in 51 gare.

LEGGI ANCHE

Riserva di Viktor Gyökeres prima e di Luis Suárez ora, Harder può arrivare adesso al Milan. Il talento c’è e, secondo il quotidiano sportivo nazionale, l’affare sarebbe in linea con la strategia aziendale rossonera: acquistare un giovane di belle speranze da trasformare in grandi numeri a 'San Siro', in modo da valorizzare l’investimento rossonero.

Costo, 27 milioni di euro, bonus inclusi. Battuto il Rennes

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, l'acquisto 'last minute' che farebbe felici tutti >>>

Il club di Via Aldo Rossi è pronto a versare 24 milioni di euro più eventuali 3 di bonus allo Sporting, a cui verrebbe riconosciuta anche una percentuale di futura rivendita. Oggi nuovo incontro con l’agente - in sede già ieri - per definire i termini del contratto del giocatore, che fino a pochi giorni fa sembrava vicinissimo al Rennes.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA