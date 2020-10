Calciomercato Milan – Interesse per Šimunović? Ecco come stanno le cose

Calciomercato Milan, la verità su Šimunović

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – In Scozia, in Inghilterra ed in Germania, negli ultimi giorni, hanno accostato Jozo Šimunović al Milan. Classe 1994, difensore centrale croato di nazionalità bosniaca, Šimunović è attualmente svincolato dopo aver indossato le maglie di Dinamo Zagabria (2012-2015) e Celtic (2015-2020). Il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola ha rilanciato la notizia, sottolineando, però, come l’interesse del club di Via Aldo Rossi per il calciatore, cercato in passato anche dal Torino, non sia confermato. Il Milan, infatti, non dovrebbe ricorrere al mercato degli svincolati per rinforzare la propria difesa, bensì attendere il ritorno di Matteo Gabbia e Mateo Musacchio. IN CASO CONTRARIO, PRONTE DUE ALTERNATIVE A ŠIMUNOVIĆ >>>