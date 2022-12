Milan, derby di mercato saltato: anche l’Inter era su due talenti, ma …

Oltre alle stracittadine giocate sul rettangolo verde di San Siro , anche i derby di mercato che nel corso degli anni sono andati in scena tra Milan e Inter hanno appassionato i tifosi di entrambe le squadre. In parecchie occasioni è successo che rossoneri e nerazzurri condividessero obiettivi nelle varie finestre di trattative.

Ci sono però anche alcuni derby mancati, situazioni in cui poteva esserci una battaglia per aggiudicarsi le prestazioni di un giocatore, ma alla fine ad avere la meglio è stato qualcun altro. Ed è questo il caso di due talenti dell' Argentina di Lionel Scaloni , Julian Alvarez ed Enzo Fernandez .

"Enzo Fernandez e Julian Alvarez ? Avevo capito che avrebbero fatto strada. Sono quei giocatori dal futuro luminoso. Con noi è successo con Lautaro : lo abbiamo preso a 21 anni, ora ne ha 25. In questi 4 anni è cresciuto tantissimo. Quando compri un giovane non devi guardare necessariamente quello che ti può dare nell'immediato, ma ciò che ti può dare in 4-5 anni".

"Di loro mi ha colpito la loro personalità, visto che sono entrati in campo in un momento difficile per l'Argentina e sono diventati protagonisti con personalità, che è fondamentale. Erano dei nomi che sicuramente avevamo sul nostro taccuino, ma le condizioni economiche non ci hanno permesso di realizzare gli acquisti".