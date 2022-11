Milan, ti ricordi di Enzo Fernandez? Piace al Real Madrid

Il Milan lo scorso anno ha investito parecchi milioni su giocatori che ad oggi non stanno giocando bene o non si sono ben ambientati. Il primo caso è quello chiaramente di Charles De Ketelaere, su cui i rossoneri hanno investito un cifra alta....

Il Milan lo scorso anno ha investito parecchi milioni su giocatori che ad oggi non stanno giocando bene o non si sono ben ambientati. Il primo caso è quello chiaramente di Charles De Ketelaere, su cui i rossoneri hanno investito un cifra alta. Non tutti gli obiettivi, però, sono andati in fondo. Molti ricorderanno Renato Sanches che è passato al PSG. Esiste però un altro centrocampista che sta giocando benissimo e che era entrato nel mirino rossonero.