Milan femminile, le convocate di mister Ganz per la sfida contro la Roma

Le convocate di Maurizio Ganz per la sfida di Serie A femminile che verrà disputata domani al Vismara tra il Milan e la Roma

Domani pomeriggio, alle 14.30, il Milan femminile affronterà la Roma al Centro Sportivo Vismara - Puma House of Football. La gara sarà valida per l'11^ del campionato di Serie A, con le due squadre che si distanziano di ben undici punti in classifica. Le rossonere, infatti, si trovano momentaneamente al quinto posto a 16 punti, mentre le giallorosse comandano la classifica a quota 27. Il Milan sul proprio sito ufficiale ha riportato la lista delle calciatrici convocate da mister Maurizio Ganz.