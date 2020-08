Calciomercato Milan – In quattro su Bonaventura: Atalanta in pole position

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dopo sei stagioni, caratterizzate da 35 gol in 184 gare con la maglia rossonera (LEGGI QUI TUTTI I NUMERI), si è conclusa l’esperienza di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura con il Milan.

Il centrocampista originario di San Severino Marche, nei giorni scorsi, ha salutato l’ambiente rossonero con un bel video sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘: una clip che ha fatto seguito alle lacrime versate da Bonaventura sul terreno di un ‘San Siro‘ deserto (a causa di un calcio che sta andando avanti a porte chiuse …) al termine di Milan-Cagliari.

Bonaventura, assistito da Mino Raiola, adesso è pronto ad una nuova avventura professionale. Sono quattro le squadre che, al momento, hanno fatto pervenire a Raiola delle proposte per acquistare il cartellino dell’ormai ex numero 5 del Diavolo: quella più stuzzicante è del Benevento di Filippo Inzaghi, ex allenatore di Bonaventura al Milan, che vorrebbe il centrocampista quale stella dei sanniti in Serie A.

Quindi, ci sono Roma e Fiorentina che lottano gomito a gomito per lui. Il club che, però, è realmente in pole position per assicurarsi le prestazioni di Jack Bonaventura è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: proprio quella ‘Dea‘ che aveva lanciato Bonaventura nel grande calcio. Si profila, dunque, un ritorno di Bonaventura a Bergamo, quale rinforzo di qualità per la Champions League 2020-2021.

Non è un caso, probabilmente, che in questi giorni Jack ha smesso di seguire il Milan sui propri canali social ufficiali e cominciato, invece, a seguire nuovamente i nerazzurri …

