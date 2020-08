Milan, Bonaventura attendeva il rinnovo: ora sul piatto Benevento o Atalanta

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – E’ stato un addio amaro quello di Jack Bonaventura (queste le sue parole pubblicate questa mattina). Contro il Cagliari, il centrocampista marchigiano ha posto l’ultimo tassello della sua carriera con la maglia rossonera sulle spalle, quella della stagione 2020-21 per l’occasione, che però il prossimo campionato non verrà indossata da lui.

Arrivato nel 2014 sulla sirena della finestra di mercato estiva, Bonaventura è stato per 6 stagioni un pilastro della squadra rossonera. Con tutti i 6 allenatori che ha avuto – sette se contiamo anche il breve periodo Brocchi – Jack è sempre rimasto un punto fermo e per questo mai si sarebbe aspettato un mancato rinnovo del contratto. Il rendimento dopo l’operazione al ginocchio dell’autunno 2018 era calato vistosamente, ma Bonaventura è sempre risultato un giocatore all’altezza.

La società ha preso un’altra direzione, nonostante Ibrahimovic con un post su Instagram si sia apertamente schierato in favore dell’ex numero 5 rossonero. Nessun ripensamento, il Milan ha preso la sua decisione. Ora per Jack, come riporta la Gazzetta, ci sono due strade possibili. Accettare una ricca offerta biennale del Benevento, oppure fare ritorno all’Atalanta dove però la concorrenza sarebbe molto agguerrita.

