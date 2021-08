Calciomercato Milan – Il bilancio tra entrate ed uscite: saldo negativo

Il Milan si è mosso tanto in questa sessione di calciomercato. A due settimane dalla chiusura, facciamo un bilancio tra entrate ed uscite

Carmelo Barillà

Il Milan, checché se ne dica, ha speso molto in questa sessione estiva di calciomercato. I rossoneri, nonostante una situazione difficile per tante squadre, si sono mossi bene, anche se c'è ancora tanto da fare. Mike Maignan, Fikayo Tomori, Fodé Ballo-Touré, Sandro Tonali, Brahim Diaz ed Olivier Giroud. Tra le squadre italiane, il Milan è quello che ha fatto più operazioni in entrata. A poco più di due settimane dalla chiusura della sessione estiva, la dirigenza rossonera lavora adesso per cedere e per regalare poi a Pioli qualche colpo di coda, in stile Galliani. Chissà che proprio gli ultimi giorni, quelli del condor, non siano i più prolifici per Maldini e Massara per completare il puzzle con le tessere mancanti. Molte squadre, infatti, dovranno gioco-forza cedere qualche esubero ed il Milan potrebbe approfittarne prontamente per qualche operazione in prestito con diritto di riscatto.

Come noto, mancano all'appello un terzino destro, un centrocampista centrale, un esterno destro ed un trequartista. Anche i nomi sul taccuino del Milan sono conosciuti da tempo. Alessandro Florenzi dovrebbe andare ad occupare la casella vacante sulla fascia destra. Yacine Adli del Bordeaux potrebbe essere invece il colpo in mediana. Non si hanno certezze sugli altri due ruoli.

Tantissimi i nomi usciti fuori per quanto riguarda trequartista ed esterno destro d'attacco. Ma nessuna operazione sembra mai essere entrata davvero nel vivo. L'unica vicina alla chiusura, forse, è stata quella con l'Atalanta per Josip Ilicic, ma lo sloveno - al momento - sembra destinato a rimanere a Bergamo. Per quattro pedine che mancano, ce ne sono tante che si sono mosse, in entrata ed in uscita. Andiamo a fare un rapido bilancio delle spese e dei ricavi del Milan in questa sessione di calciomercato.

Mike Maignan, Fikayo Tomori, Fodé Ballo-Touré, Sandro Tonali, Brahim Diaz ed Olivier Giuroud sono, ad oggi, gli acquisti rossoneri. Il portiere è arrivato dal Lille per 13 milioni. A lui il compito di sostituire Gianluigi Donnarumma. Riscattato dal Chelsea, invece, Fikayo Tomori. Il centrale inglese è arrivato a titolo definitivo per 28 milioni, dopo l'ottima prima stagione disputata. Fodé Ballo-Touré è arrivato invece dal Monaco per 5 milioni di euro. Il senegalese fungerà da vice Theo Hernandez.

Ritorno travagliato quello di Sandro Tonali. Dopo una serie di tira e molla con il Brescia, il centrocampista si è rivestito di rossonero per una cifra inferiore a quella prefissata. 7 milioni cash, 3 di bonus più il cartellino del giovane Olzer valutato 3 milioni. Altri 10 erano già stati versati un anno fa per il prestito. Un totale di 20. Anche la formula che ha riportato Brahim Diaz al Milan è abbastanza complicata: 3 milioni per il prestito e 22 per l'eventuale riscatto, con il Real Madrid che avrà la possibilità di riportarlo a casa per 27 nel 2023. Infine è servito un indennizzo di 1 milione per liberare Olivier Giroud dal Chelsea. Un totale, dunque, di 57 milioni di euro di uscite.

E le entrate? Beh, ad oggi gli unici soldi andati a rimpinguare le casse rossonere sono quelli derivati dalla cessione di Laxalt. L'uruguayano è passato alla Dinamo Mosca per 3,5 milioni di euro. Caldara si è trasferito al Venezia in prestito ed Hauge all'Eintracht Francoforte in prestito con obbligo di riscatto. Se dovessimo considerare i 12 milioni che arriveranno a fine stagione dai tedeschi, il totale ammonta a 15,5 milioni. Il bilancio, dunque, è negativo: -41,5 milioni di euro. Ecco perché il Milan lavora molto sui prestiti, con annessi diritti di riscatto. Mancano, come detto, quattro colpi. Qualcuno potrebbe anche essere favorito da altre uscite. Pobega, Castillejo e Conti, al momento, sembrano quelli maggiormente indiziati a lasciare i rossoneri. Poi, eventualmente, qualche ciliegina sulla torta. Magari nei giorni del condor, emulando un predecessore illustre.