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Calciomercato, occasione Guerreiro a parametro zero: si scalda l’asse Milan-Bayern Monaco

Raphael Guerreiro in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco
Calciomercato Milan: Guerreiro lascia il Bayern Monaco a fine stagione. Profilo esperto e duttile, può diventare un’opportunità concreta per i rossoneri.
Redazione PM

Il mercato degli svincolati può regalare occasioni preziose e il nome di Raphael Guerreiro potrebbe finire nei radar del Milan. Con una nota ufficiale del 30 marzo, il Bayern Monaco ha comunicato che il contratto dell’esterno classe 1993 non verrà rinnovato. Dal prossimo 30 giugno sarà libero di firmare a parametro zero.

Arrivato nel 2023 dal Borussia Dortmund, il portoghese chiude l’esperienza bavarese con 89 presenze e 12 gol, contribuendo alla conquista di una Bundesliga (che con ogni probabilità diveneranno 2 prima del suo addio) e di una Supercoppa di Germania. In questa stagione, spesso impiegato anche da centrocampista, ha segnato 5 reti e servito 3 assist in poco più di mille minuti. Un rendimento interessante, nonostante i frequenti problemi muscolari che ne hanno condizionato la continuità.

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Il suo profilo torna attuale anche in ottica rossonera. Il Milan è alla ricerca di un esterno sinistro d’esperienza: le prestazioni di Estupinan non hanno convinto pienamente e una sua partenza in estate non è esclusa. Accanto al giovane Bartesaghi, la dirigenza valuta un innesto duttile e affidabile.

Guerreiro rappresenta un autentico jolly: terzino sinistro naturale, può adattarsi a destra e in mediana, garantendo qualità tecnica e visione di gioco. Nei giorni scorsi si era parlato anche di Andrew Robertson, vicino però al Tottenham: il portoghese diventa così un’occasione concreta. Attenzione alla concorrenza, soprattutto da Spagna e Inghilterra. L’asse Milan-Bayern resta caldo anche per Leon Goretzka, centrocampista classe 1995, anch'egli in uscita dal club tedesco.

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