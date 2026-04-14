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Calciomercato: Guerreiro: un’opportunità per il Milan—
Il suo profilo torna attuale anche in ottica rossonera. Il Milan è alla ricerca di un esterno sinistro d’esperienza: le prestazioni di Estupinan non hanno convinto pienamente e una sua partenza in estate non è esclusa. Accanto al giovane Bartesaghi, la dirigenza valuta un innesto duttile e affidabile.
Guerreiro rappresenta un autentico jolly: terzino sinistro naturale, può adattarsi a destra e in mediana, garantendo qualità tecnica e visione di gioco. Nei giorni scorsi si era parlato anche di Andrew Robertson, vicino però al Tottenham: il portoghese diventa così un’occasione concreta. Attenzione alla concorrenza, soprattutto da Spagna e Inghilterra. L’asse Milan-Bayern resta caldo anche per Leon Goretzka, centrocampista classe 1995, anch'egli in uscita dal club tedesco.
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