Calciomercato Milan – I pro del ritorno in rossonero di Bakayoko

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Negli ultimi giorni è tornato prepotentemente in orbita Milan il nome di Tiémoué Bakayoko per la prossima stagione. Il centrocampista francese ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2018-19, quando con Rino Gattuso in panchina è stato uno dei punti fermi e inamovibile della formazione milanista.

Il mediano del Chelsea è fuori dal progetto blues di Franck Lampard e come la scorsa estate non ha intenzione di averlo con sé in rosa. Se l’anno passato è tornato a giocare nel Monaco, club che lo ha lanciato nel calcio che conta guadagnandosi la stima e la fiducia del Chelsea, in questa sessione di mercato Bakayoko potrebbe tornare a Milano, città dove si è trovato benissimo e ambiente che ha saputo valorizzarlo al meglio.

Un’operazione che dal punto di vista economico il Milan non vuole lasciarsi sfuggire a patto di condizioni favorevoli. Prima di tutto l’ingaggio di Baka che al Chelsea prende la bellezza di 7 milioni. In rossonero sarebbe disposto a scendere a circa 3 milioni più bonus, dal momento che il giocatore riconosce di essere ad un punto di svolta della sua carriera. Il prezzo del cartellino, invece, potrebbe aggirarsi sui 15-20 milioni. A queste cifre il Milan ci pensa e probabilmente farebbe anche bene a chiudere.

Baka rappresenterebbe un’ottima alternativa ai titolari Kessie e Bennacer, cosa che oggi Krunic non può garantire. Il bosniaco, per altro, sembra destinato ad essere ceduto: lo vuole Giampaolo al Torino. A queste condizioni Bakayoko è un grande sì per ciò che ha dimostrato in Italia e nel nostro campionato. Fisicità devastante e dominante che in Serie A fa sempre la differenza…

ECCO IL SORTEGGIO DEI PRELIMINARI DI EUROPA LEAGUE>>