Europa League, ecco il sorteggio dei preliminari

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei preliminari di Europa League in programma il prossimo 20 agosto: le vincenti andranno al primo turno. Ricordiamo che il Milan entrerà nel secondo turno e dovrà affrontare 3 gare secche prima di potersi dire ufficialmente qualificata in Europa League.

Tre Penne (SMR) vs Gjilani (KOS)

Lincoln Red Imps (GIB) vs Prishtina (KOS)

FC Santa Coloma (AND) vs Iskra Danilovgrad (MNE)

Engordany (AND) vs Zeta (MNE)

Glentoran (NIR) vs HB Tórshavn (FRO)

St Joseph’s (GIB) vs B36 Tórshavn (FRO)

Coleraine (NIR) vs La Fiorita (SMR)

NSÍ Runavík (FRO) vs Barry Town United (WAL)

CALABRIA AL BETIS? LA STRATEGIA DEL MILAN>>>