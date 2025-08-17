Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Hojlund: settimana decisiva. Prende corpo il nome di Sorloth

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Hojlund: settimana decisiva. Prende corpo il nome di Sorloth

Calciomercato Milan, Hojlund si decide. E occhio a Sorloth!
Calciomercato Milan, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per Rasmus Hojlund. E occhio all'alternativa Alexander Sorloth
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per Rasmus Hojlund. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', infatti, Igli Tare, ds rossonero, dovrebbe avare dei colloqui con Manchester United e gli agenti del danese per cercare una soluzione. Secondo il quotidiano, si lavorerebbe su un prestito oneroso da 5 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 40 milioni. In più bisognerebbe trovare l'accordo con Hojlund. 

Calciomercato Milan, Hojlund si decide. E occhio a Sorloth!

—  

Il quotidiano parla anche di altre piste per l'attacco. In alternativa, starebbe prendendo voce il nome di Alexander Sorloth, punta norvegese del 1995 che sarebbe in uscita dall'Atletico Madrid dopo l'acquisto di Raspadori. 

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, tante operazioni: cosa manca davvero? Il colpo ...>>>

Per quanto riguarda Okafor, si legge, Allegri non vorrebbe altre partenze nel reparto: il Milan, infatti, avrebbe rifiutato un'offerta dal Fenerbahce. Lo svizzero potrebbe essere ceduto solo per offerte superiori ai 20 milioni di euro.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA