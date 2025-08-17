Calciomercato Milan, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per Rasmus Hojlund. E occhio all'alternativa Alexander Sorloth
Calciomercato Milan, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per Rasmus Hojlund. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', infatti, Igli Tare, ds rossonero, dovrebbe avare dei colloqui con Manchester United e gli agenti del danese per cercare una soluzione. Secondo il quotidiano, si lavorerebbe su un prestito oneroso da 5 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 40 milioni. In più bisognerebbe trovare l'accordo con Hojlund.
Calciomercato Milan, Hojlund si decide. E occhio a Sorloth!
—
Il quotidiano parla anche di altre piste per l'attacco. In alternativa, starebbe prendendo voce il nome di Alexander Sorloth, punta norvegese del 1995 che sarebbe in uscita dall'Atletico Madrid dopo l'acquisto di Raspadori.