Calciomercato Milan, Hojlund chiede garanzie! E tra le alternative spunta …

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero presto accelerare per Rasmus Hojlund del Manchester United. Le ultime da 'La Gazzetta'
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero presto accelerare per Rasmus Hojlund del Manchester United. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', i due club sarebbero già d'accordo sulla formula, ovvero prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo sarebbe partito da una valutazione totale di circa 40 milioni, mentre lo United sui 50. Si potrebbe trovare l'accordo a metà: 5 milioni di prestito oneroso e poco meno di 40 di riscatto. Hojlund sarebbe a rischio non convocazione per la sfida contro l'Arsenal di Premier League.
Calciomercato Milan, Hojlund: c'è ancora distanza. La richiesta del calciatore
—
Il Milan, si legge, avrebbe contattato gli agenti del calciatore ricevendo il gradimento di Hojlund che vorrebbe garanzie dal lato tecnico. Il danese vorrebbe garanzie sul riscatto futuro in caso di buona stagione, magari con una cifra di riscatto fattibile o obbligo di riscatto fissato al raggiungimento degli obiettivi. Il piano di Tare sarebbe quello di chiudere entro la prossima settimana, ma sembrerebbe complesso riuscirci.