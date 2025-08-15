Calciomercato Milan, Hojlund chiede garanzie! E tra le alternative spunta …

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero presto accelerare per Rasmus Hojlund del Manchester United. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', i due club sarebbero già d'accordo sulla formula, ovvero prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo sarebbe partito da una valutazione totale di circa 40 milioni, mentre lo United sui 50. Si potrebbe trovare l'accordo a metà: 5 milioni di prestito oneroso e poco meno di 40 di riscatto. Hojlund sarebbe a rischio non convocazione per la sfida contro l'Arsenal di Premier League.