Calciomercato Milan, Hojlund: manca l’accordo con lo United. I dettagli

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, fa il punto su Rsmus Hojlund attaccante danese, finito nel mirino del Milan. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Il Milan potrebbe chiudere la sessione estiva con altri due colpi (a meno di sorprese o altre cessioni): un terzino destro e un attaccante. Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United dopo l’acquisto di Sesko, sarebbe il primo obiettivo di calciomercato per il Milan.

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, fa il punto proprio sull'attaccante danese, finito nel mirino del Milan. I rossoneri, si legge, non avrebbero ancora l’accordo con i Red Devils, i quali avrebbe però aperto al prestito del giocatore. Lo United sarebbe disposto a fissare il diritto di riscatto tra i 35 e i 40 milioni di euro. Poi il Milan potrebbe parlare con gli agenti di Hojlund, che non sarebbero ancora stati contattati.

Come ricorda Di Marzio, Hojlund non vorrebbe lasciare il Manchester United, ma potrebbe cambiare idea se dovesse chiamare davvero il Milan.

