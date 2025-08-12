Calciomercato Milan, Hojlund: manca l’accordo con lo United. I dettagli

Il Milan potrebbe chiudere la sessione estiva con altri due colpi (a meno di sorprese o altre cessioni): un terzino destro e un attaccante. Rasmus Hojlund , in uscita dal Manchester United dopo l’acquisto di Sesko, sarebbe il primo obiettivo di calciomercato per il Milan .

Calciomercato Milan, Hojlund può cambiare idea? Ecco il punto della trattativa

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, fa il punto proprio sull'attaccante danese, finito nel mirino del Milan. I rossoneri, si legge, non avrebbero ancora l’accordo con i Red Devils, i quali avrebbe però aperto al prestito del giocatore. Lo United sarebbe disposto a fissare il diritto di riscatto tra i 35 e i 40 milioni di euro. Poi il Milan potrebbe parlare con gli agenti di Hojlund, che non sarebbero ancora stati contattati.