Calciomercato Milan, Athekame: offerta da 10 milioni. Ecco cosa manca

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato anche del Milan: ecco le ultime novità su Athekame, obiettivo rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Continua il calciomercato del Milan: oggi le visite per De Winter che si appresta a diventare il sesto colpo in entrata per i rossoneri. Il Diavolo, a meno di altre uscite sempre possibili, dovrebbe chiudere con un colpo in attacco e un terzino destro. Per quanto riguarda la punta resta il duello Hojlund-Vlahovic. Per la difesa il primo nome resta quello di Athekame. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, 10 milioni per Athekame: manca ancora un dettaglio

"Athekame: il Milan è arrivato a 10 milioni di euro, ora si cerca l'intesa sulla rivendita".

Vedremo se il terzino destro dello Young Boys sarà il prossimo rinforzo del Milan di Allegri.

