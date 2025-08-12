Continua il calciomercato del Milan: oggi le visite per De Winter che si appresta a diventare il sesto colpo in entrata per i rossoneri. Il Diavolo, a meno di altre uscite sempre possibili, dovrebbe chiudere con un colpo in attacco e un terzino destro. Per quanto riguarda la punta resta il duello Hojlund-Vlahovic. Per la difesa il primo nome resta quello di Athekame. Ecco le ultime novità.
Calciomercato Milan, Athekame: offerta da 10 milioni. Ecco cosa manca
Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato anche del Milan: ecco le ultime novità su Athekame, obiettivo rossonero. Post dal social X.
"Athekame: il Milan è arrivato a 10 milioni di euro, ora si cerca l'intesa sulla rivendita".
Vedremo se il terzino destro dello Young Boys sarà il prossimo rinforzo del Milan di Allegri.
