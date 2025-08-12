Calciomercato Milan, Moretto fa il punto su tutte le uscite e le entrate

Pianeta Milan
Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, sia in uscita sia in entrata, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano
Redazione PM

Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato del Milan all'interno di un video caricato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il giornalista sportivo esperto di mercato ha parlato di una serie di operazioni la cui chiusura è imminente, sia in uscita sia in entrata. Di seguito, si riportano le sue parole.

Ecco cosa ha detto sulle uscite. "Vittorio Magni andrà al Cesena in prestito. A lasciare il Milan sarà poi anche un altro giovane, vale a dire Chaka Traoré". Riguardo alle entrate, ha dichiarato: "In Casa Milan tiene banco la situazione delle entrate. Per De Winter è tutto fatto: contratto di cinque anni e manca l’ultimo ok per le visite mediche. Operazione di 20 milioni di euro totali, garantiti: sarebbero 18 più ma i bonus sono facilmente raggiungibili".

E poi: "Inoltre il Milan sta ancora lavorando per chiudere Athekame, terzino destro dello Young Boys, che è stato bloccato da diversi giorni. Si devono limare solamente gli ultimi dettagli: per una questione o per un’altra la situazione si è un po’ ritardata. Da quanto ci risulta, Athekame diventerà un nuovo giocatore del Milan: 10 milioni di euro complessivi più una percentuale sulla futura rivendita. Oggi dovrebbe esserci l’ultimo definitivo via libera per quanto riguarda questa trattativa".

