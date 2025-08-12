Calciomercato Milan, Moretto fa il punto su tutte le uscite e le entrate

E poi: "Inoltre il Milan sta ancora lavorando per chiudere Athekame, terzino destro dello Young Boys, che è stato bloccato da diversi giorni. Si devono limare solamente gli ultimi dettagli: per una questione o per un’altra la situazione si è un po’ ritardata. Da quanto ci risulta, Athekame diventerà un nuovo giocatore del Milan: 10 milioni di euro complessivi più una percentuale sulla futura rivendita. Oggi dovrebbe esserci l’ultimo definitivo via libera per quanto riguarda questa trattativa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA