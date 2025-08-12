Calciomercato Milan, Moretto fa il punto su tutte le uscite e le entrate

Ecco cosa ha detto sulle uscite. "Vittorio Magni andrà al Cesena in prestito. A lasciare il Milan sarà poi anche un altro giovane, vale a dire Chaka Traoré". Riguardo alle entrate, ha dichiarato: "In Casa Milan tiene banco la situazione delle entrate. Per De Winter è tutto fatto: contratto di cinque anni e manca l’ultimo ok per le visite mediche. Operazione di 20 milioni di euro totali, garantiti: sarebbero 18 più ma i bonus sono facilmente raggiungibili".