Calciomercato Milan, Harder verso il Rennes? C’è la mossa del Diavolo

Secondo le ultime notizie di calciomercato, Harder potrebbe costare 20/25 milioni di euro. Il classe 2005 potrebbe essere un investimento per il presente e per il futuro del Milan.
Il Milan potrebbe essere interessato anche a un altro colpo in entrata: dopo Boniface, la dirigenza potrebbe pensare a Harder dello Sporting. Secondo quanto riportato ieri da A Bola, però, Conrad Harder avrebbe deciso di giocare nel Rennes nella stagione che verrà. Nonostante l'interesse del Milan, confermato anche dalla testata lusitana, il ragazzo avrebbe optato per giocare in Ligue 1. Indiscrezione confermata anche da Moretto, che parla del club francese in vantaggio. Arrivano però rumors diversi, sempre dal Portogallo.
Anche secondo Record ci sarebbe l'interesse del Rennes. Il Milan, si legge, starebbe preparando una prima offerta ufficiale per il danese così da provare ad anticipare i francesi nella corsa al giovane attaccante.
