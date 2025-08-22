Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Harder verso il Rennes? C’è la mossa del Diavolo

calciomercato

Calciomercato Milan, Harder verso il Rennes? C’è la mossa del Diavolo

Calciomercato Milan, Harder verso il Rennes? C'è la mossa del Diavolo
Calciomercato, il Milan potrebbe essere interessato anche a un altro colpo in entrata: dopo Boniface ecco sul giovane Harder. Le novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan potrebbe essere interessato anche a un altro colpo in entrata: dopo Boniface, la dirigenza potrebbe pensare a Harder dello Sporting. Secondo quanto riportato ieri da A Bola, però, Conrad Harder avrebbe deciso di giocare nel Rennes nella stagione che verrà. Nonostante l'interesse del Milan, confermato anche dalla testata lusitana, il ragazzo avrebbe optato per giocare in Ligue 1. Indiscrezione confermata anche da Moretto, che parla del club francese in vantaggio. Arrivano però rumors diversi, sempre dal Portogallo.

Calciomercato Milan, Harder: ostacolo Rennes. Ecco la mossa dei rossoneri

—  

Anche secondo Record ci sarebbe l'interesse del Rennes. Il Milan, si legge, starebbe preparando una prima offerta ufficiale per il danese così da provare ad anticipare i francesi nella corsa al giovane attaccante.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Vlahovic ancora possibile! Ecco lo scenario>>>

Secondo le ultime notizie di calciomercato, Harder potrebbe costare 20/25 milioni di euro. Il classe 2005 potrebbe essere un investimento per il presente e per il futuro del Milan.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA